Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Radamel Falcao'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle antrenmanda yer almadığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Geçtiğimiz hafta yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan ve sağlık ekibimiz tarafından takibi sürdürülen Radamel Falcao idmanda yer almadı" ifadelerine yer verildi.

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