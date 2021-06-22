Radamel Falcao çalışmalara başladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, devam eden bölümünde 3 gruba ayrılarak pas çalışması yaptı. İdmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

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