Galatasaray'ın yeni holcüsü Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bu transferden ötürü mutlu olduğunu vurgulayan Falcao, "Bu kadar büyük ve coşkulu taraftarları olan bir takıma gelmek harika. Kariyerimin bu döneminde ihtiyacım olan bir durumdu. Bu fırsatın kaçmasına asla izin veremezdim. Ben ve ailem için yaşadıklarımız şimdiden unutulmaz." dedi.

"BİRÇOK ÜLKEDEN TEKLİF ALMAMA RAĞMEN"

Sporx'te yer alan habere göre başka kulüplerden de teklif aldığını dile getiren Kolombiyalı golcü, "Monaco'da zamanımı doldurmuştum. Onlara minnettarım. Birçok ülkeden teklif almama rağmen, tutkulu taraftarlar ve yöneticilerin tutumu seçimimi etkiledi." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ BİR KADRO OLUŞTURDUK"

Karşılamadan etkilendiğinin altını çizen Falcao, "Fantastik karşılama bizi çok mutlu etti. Çok iyi bir kadro oluşturduk. Umarım hedeflerimizi gerçekleştiririz. Artık sadece oynamam, keyfini çıkarmam ve goller hediye etmem gerekiyor" şeklinde konuştu.