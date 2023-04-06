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Rachel Weisz ser veriyor sır vermiyor - Magazin haberleri

Rachel Weisz ser veriyor sır vermiyor

Mutlu bir evlilik sürdüren Rachel Weisz ile Daniel Craig, özel hayatlarını göz önünde yaşamayı tercih etmiyor. Öyle ki sosyal medya bile kullanmayan çiftten Weisz, bu konuya dair samimi açıklamalarda bulundu

Giriş: 06.04.2023 - 09:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2011'de nikâh masasına oturan Rachel Weisz ve Daniel Craig, kızları Grace'i 2018'de kucaklarına almıştı. Özel hayatlarını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen çift, sosyal medya bile kullanmıyor. 

  • Meslektaşı Daniel Craig ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Rachel Weisz, özel yaşamını, ünlü bir oyuncu olarak sürdürdüğü hayattan ayırmak için sosyal medya kullanmadığını söyledi.

  • "TEKNOLOJİ KONUSUNDA ÇOK BİLGİLİ DEĞİLİM"

    Rachel Weisz, teknoloji konusunda çok bilgili olmadığını da sözlerine eklerken  sosyal medya kullanmamasının altında yatan asıl nedeni şöyle açıkladı: "Sanırım benim için özel hayat şu anlama geliyor; bir gerçek hayatın var ve onun unsurları. Bir de fanteziler var.

  • Rachel Weisz, özel hayatının gizliliğini sonuna kadar korumak, mesleğinin gerektirmediği zamanlarda ise ortalarda görünmemek gerektiğini dile getirdi. 

  • "EVLENDİĞİNİZDE O KAPI KAPANIR" DEMİŞTİ

    2010'da bir derginin yaptığı ankette 'En Evlenilecek Kadın' olarak seçilen Rachel Weisz, özel hayatını gözlerden uzak yaşama konusunda eşi Daniel Craig ile aynı fikirleri paylaşıyor. Yani ikisi de bu konuda "ağzı sıkı" davranıyor.

    Rachel Weisz, birkaç yıl önce verdiği bir röportajda da bu konudaki fikirlerini açıklamıştı. Weisz, Danile Craig ile birlikte sürdürdüğü özel hayatı hakkında konuşmamasının nedenlerini şöyle açıklamıştı: Daniel, çok ünlü. Özel hayatımız hakkında konuşmak bir ihanet olurdu. Evliliğinizi korumak zorundasınız. Ergenlik dönemindeyken kız arkadaşlarınıza her şeyinizi anlatırsınız ama ergen olmamanın en güzel yanlarından biri, her şeyi paylaşmak zorunda kalmamak. Evlendiğinizde o kapı kapanır. Seyirciler gider ve siz de kendi hayatınıza dönersiniz.

  • İKİ ÇOCUK ANNESİ

    Daniel Craig ve Rachel Weisz, 2011'de 6 aylık bir flört döneminin ardından evlenmişti. Çiftin, 2018'de Grace adını verdikleri bir kızları dünyaya gelmişti. Ancak Grace, ne Weisz'in ne de Craig'in ilk çocuğu.

    Rachel Weisz'in, yönetmen Darren Aronofsky ile ilişkisinden 16 yaşında Henry adında bir oğlu bulunuyor. Daniel Craig'in ise 2 yıl evli kaldığı Fiona Loudon'dan Ella adında 31 yaşında bir kızı var.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Splash News

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