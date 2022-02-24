"Sıkıntıdan sosyal medyayı kullandım"

İpek Açar’ın, TRT Müzik'te yayınlanan "İpek Yolu" adlı programının konuğu, son dönemin dikkat çeken isimlerinden Rabia Tunçbilek oldu.

Tik Tok'ta videoları 50 milyondan fazla izlenerek dikkatleri üzerine çeken Tunçbilek, samimi açıklamalarda bulundu. Rabia Tunçbilek, "Pandemi döneminde sıkıntıdan kullandım sosyal medyayı ama sonra büyük etkileşim alınca şimdi neredeyse her anımı sosyal medyada geçiriyorum." dedi.

Genç şarkıcı, İpek Açar’la birlikte İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde, Alper Kömürcü direktörlüğünde düet yaparak, keyifli anlara imza attı.