Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu

AA

Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyonun resmi çalışma süresinin 26 Şubat'ta bittiğini ancak ulaştığı sonuçlara ilişkin rapor yazım sürecinin halen devam ettiğini bildirdi.

Dün bir gazetede ve internet sitesinde "komisyon raporu"na ilişkin çıkan haber üzerine zorunlu olarak açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu dile getiren Aydoğdu, "Komisyon raporunun yazımı henüz tamamlanmamıştır. Haberde sözü edilen metin, metin inşa sürecinin herhangi bir aşamasında rastlanabilecek ve muhtemelen çalışma süresince pek çok değişikliğe uğrayabilecek ara metinlerden biri olabilir." dedi.

Komisyonun, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" konusundaki raporu üzerinde çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Aydoğdu, "Raporumuz tamamlandığında Yüce Meclisimizin takdirlerine sunulacaktır." ifadesini kullandı.