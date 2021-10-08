Rabia Doğan cinayetinde 'kaza' savunması!

Alanya'da cezaevinden izinli çıkan Besat Doğan, 21 Mart'ta, motosikletteki boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan ile Hüseyin B.'yi tabanca ile yaraladıktan sonra kaçtı.
DHA'nın haberine göre, ağır yaralanan Rabia Doğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kaçan Besat Doğan ise bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen Doğan, mahkemece tutuklandı.
Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya; müşteki anne Nadire Salta ve taraf avukatları ile Besat Doğan tutuklu bulunduğu Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS'le katıldı. Besat Doğan, eşini öldürme kastının olmadığını öne sürdü. Eşini çok sevdiğini herkesin bildiğini söyleyen Doğan, "Evlendiğimizde uyuşturucu içerdi ama az. Cezaevine düşüp çıktıktan sonra olumsuzluklar başlamış. Evin eşyalarını sattı, çocuklar dışarıda kaldı. Boşanmak istediğimde de Nadire ana, bana 'Düşeni kaldırmak gerekir' deyince devam ettim" dedi.
'ÖLDÜRMEK İSTESEM ZATEN DAHA ÖNCE YAPARDIM'
Tedavisi için Rabia Doğan'ı hastaneye de götürdüğünü söyleyen Besat Doğan, olaydan 1 gün önce eşinin yine sinir krizi geçirdiğini kaydetti. O an yanından çıkıp gittiğini öne süren Doğan, "Sonra jandarmaya gittiğini öğrendim. Bana da 'Jandarmaya git' denilince gittim. Biraz bekledim sonra arkadaşı Hüseyin B. gelince bana yakınları tarafından 'Çık git' denildi. Araçla ağır ağır giderken motosikletteki Hüseyin B. beni gördü ve sırıttı. O gülünce aracı önüne kırdım ve silahla havaya 1 el ateş açtım. O ara Rabia elime yapıştı. Silah ateş aldı. Eşimi öldürmek istesem zaten daha önce yapardım" dedi.
'5 KURŞUN ÜZERİNDEN GEÇMİŞ´
Rabia Doğan'ın annesi Nadire Salta ise şikayetçi olduğunu belirtti. "Kazayla 1-2 olur ama 5 kurşun üzerinden geçmiş" diyen Nadire Salta, Besat Doğan'ın sürekli kızına 'Sana sıkarım', 'Öldürürüm' tehditlerinde bulunduğunu kaydetti.
Sanık avukatlarından biri ise Rabia Doğan´ın Hüseyin B. ile ilişkisinin söz konusu olduğunu öne sürüp, "Bunu daha önce yapacak fırsatı varken yapmıyor. Eşinin tedavisi için hastanelere götürüyor. Ayrıca bunu ağır tahrik altında yapıyor. Tasarlama söz konusu değil. Besat Doğan´ın tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.
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