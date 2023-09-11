ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında 6.kez 1 milyon TL'lik soru açılıyor. 2023 yılında Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunu olan Rabia Birsen Güvercin yarışmanın 1057. bölümde 400 binlik soruyu bilerek 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. 10 Eylül Pazar günü yayınlanan yeni bölümde 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazanan Rabia Birsen Güvercin milyoner olurken hayatı merak konusu oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster milyoneri Rabia Birsen Güvercin'in hayat hayatı ve yaşı hakkında detaylar...