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R. Kelly'ye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası! - Magazin haberleri

R. Kelly'ye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası!

ABD'de şantaj ve seks ticaretinden hüküm giyen R. Kelly'ye federal cezaevinde 30 yıl hapis cezası verildi. Rapçinin kurbanları, geçen yıl görülen ve beş haftadan uzun süren davada New York'taki mahkeme salonunda, uğradıkları taciz ve kötü muamele ile ilgili tanıklıklarını anlatmıştı. R. Kelly, geçen yıl suçlu bulunsa da cezası dün ilan edildi. Ünlü rapçi, ayrıca 100 bin dolar para cezası da ödeyecek

30.06.2022 - 09:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Geçen yılki duruşmada, bazıları kimliklerinin gizli kalması şartı ile ifade veren 11 kadın ve erkek, henüz reşit değilken Amerikalı rapçi R. Kelly ile cinsel ilişki kurduklarını anlattı. Verdikleri ifadelerde, şarkıcıyı; sinirli, şiddet eğilimi olan kontrolcü bir kişilik olarak tanımladılar.

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Bu ifadelerde, Kelly'nin kendisine "Babacım" olarak hitap edilmesini istediğini de söylendi.

    İfade veren kadınlardan bazıları, ileride kendi aleyhlerine kullanılmak üzere, sahte ifadeler içeren şantaj mektupları yazmaya zorlandıklarını ifade etti.

    Peki kurbanlar, mahkeme süresince, ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya olan şarkıcı hakkında neler anlattı?

  • İddianamede, Jane Doe (ABD'de isimsiz kadın kurbanlara ya da tanıklara verilen jenerik isim) "5 Numara" olarak yer alan tanıklardan biri, 2015 yılında 17 yaşında bir sanatçı adayıyken Kelly ile tanıştığını, beş yıllık ilişki süresince defalarca istismar edildiğini dile getirdi.

    Şimdi 23 yaşında olan bu tanık, şarkıcıyla 17 yaşındayken ilk kez ilişki kurduktan sonra, cinsel yolla bulaşan bir tür enfeksiyon olan "herpes" kaptığını ifade etti.

    Tanık, Kelly'nin hukuki olarak beyanda bulunması gerekmesine karşın, kendisine cinsel yolla bulaşan bir hastalığı olduğunu söylemediğin kaydetti ve, "Bu adam bilerek bana vücudunda olduğunu bildiği bir şeyi verdi, bu durumu kontrol edebilirdi." dedi.

  • "VÜCUDUN BOZUK SENİN!"

    R. Kelly'nin doktoru da mahkemedeki ifadesinde, 2007'den beri şarkıcıya "herpes" enfeksiyonu için ilaç verildiğini doğruladı.

    23 yaşındaki kadın, Kelly ile enfeksiyon yüzünden yüzleştiğini ama şarkıcının bir anda sinirlenerek, "Bunu herkesten almış olabilirsin." yanıtını verdiğini anlattı.

    "Ona sadece seninle beraber olduğumu söyledim." dediğini aktaran tanık, ağrı nedeniyle seks yapması imkansız hale geldiğinde, R. Kelly'nin kendisine "Vücudun bozuk senin!" dediğini söyledi.

  • "Faith" ismiyle ifade veren bir başka tanık kadın da, şarkıcıdan kendisine "herpes" bulaştığını söyledi.

    Kate ismiyle anılmak isteyen bir başka kadın da, virüsü kendisine bulaştırdığı gerekçesiyle, R. Kelly aleyhine başlattığı hukuki sürecin 200 bin dolarlık uzlaşı anlaşması ile sonlandığını aktardı.

    Kate, ayrıca ifadesinde, tüm hayatının Kelly tarafından kontrol altında tutulduğunu, herhangi bir itaatsizliği olduğunu düşünmesi durumunda "cezalandırıldığını" söyledi.

  • "YÜZÜME DIŞKI SÜRÜLMEK ZORUNDA BIRAKILDIM"

    Tanık Kate, Kelly'nin "Her 2-3 günde bir, derisinin yırtılması ile sonuçlanacak şekilde" kendisine şiddet uyguladığını da ifade etti.

    Kate, şarkıcıdan hamile kaldığını ve zorla kürtaj olmak zorunda bırakıldığını da söyledi.

    İfadesinde Kelly'nin, onu, suratına dışkı sürmek zorunda bırakıldığı videolar çekmeye zorladığını da söyleyen kadın, "akıllanmadığı" gerekçesiyle bu videoları çekmekle sürekli tehdit edildiğini anlattı.

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