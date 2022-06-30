Geçen yılki duruşmada, bazıları kimliklerinin gizli kalması şartı ile ifade veren 11 kadın ve erkek, henüz reşit değilken Amerikalı rapçi R. Kelly ile cinsel ilişki kurduklarını anlattı. Verdikleri ifadelerde, şarkıcıyı; sinirli, şiddet eğilimi olan kontrolcü bir kişilik olarak tanımladılar.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Bu ifadelerde, Kelly'nin kendisine "Babacım" olarak hitap edilmesini istediğini de söylendi.

İfade veren kadınlardan bazıları, ileride kendi aleyhlerine kullanılmak üzere, sahte ifadeler içeren şantaj mektupları yazmaya zorlandıklarını ifade etti.

Peki kurbanlar, mahkeme süresince, ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya olan şarkıcı hakkında neler anlattı?