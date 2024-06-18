Quentin Tarantino'ya tepki
Quentin Tarantino, ABD'nin New York kentinde Filistin destekçileri tarafından protesto edildi
Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino, ABD'nin New York kentinde Filistin destekçileri tarafından protesto edildi.
Filistin'e karşı soykırım ve katliam uygulayan İsrail'e yönelik desteğini devam ettiren Quentin Tarantino, bir restoranda yemek yediği sırada sert bir tepkiyle karşılaştı.
Korku dolu bakışlar içinde koşarak aracına giden yönetmen, hızla oradan uzaklaştı. Protestocular, Quentin Tarantino'nun otomobilini tekmeledi.