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Quentin Tarantino ve Daniella Pick'in ikinci çocukları dünyaya geldi - Magazin haberleri

Quentin Tarantino 59 yaşında 2. kez baba oldu

Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino ve eşi Daniella Pick'in ikinci çocukları dünyaya geldi

05.07.2022 - 16:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2018 yılında nikah masasına oturan Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino (59) ile Daniella Pick (38), ilk çocukları Leo'yu 2020'de kucaklarına almıştı. Şu sıralar ikinci bebeklerini bekleyen çiftten müjdeli haber geldi.

  • Daily Mail'de yer alan habere göre; Tarantino ve Pick'in ikinci çocukları 2 Temmuz'da dünyaya geldi.

    Çiftin, bu kez kız çocuklarının olduğu ancak isminin henüz açıklanmadığı ifade edildi.

  • 2009 YILINDA TANIŞMIŞLARDI
     
    Öte yandan Quentin Tarantino ve Daniella Pick, 2009 yılında Tarantino'nun 'Soysuzlar Çetesi' (Inglourious Basterds) filminin İsrail'deki tanıtımı esnasında tanışmıştı.

  • Yaklaşık bir yıl kadar flört eden Daniella ve Quentin, Haziran 2017'de nişanlanmıştı. 

  • Quentin Tarantino ve Daniella Pick Tarantino, Kasım 2018'de de Los Angeles’ta Yahudi geleneklerine uygun bir törenle evlenmişti.

    Fotoğraflar: Avalon, Splash News.

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