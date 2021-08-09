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Quentin Tarantino'dan 'çocukluk' itirafı: Tek bir kuruş bile görmeyeceksin! - Magazin haberleri

Quentin Tarantino'dan 'çocukluk' itirafı

Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino, çocukken yazarlık hayaline destek vermeyen annesine, başarılı olduğunda maddi yardımda bulunmayacağını söylediğini anlattı. Tarantino, bugüne dek verdiği sözleri ise tuttuğunu belirtti

09.08.2021 - 12:35 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Oscar ödüllü senarist Quentin Tarantino, çocukluğuyla ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu. Brian Koppelman'ın The Moment adlı podcast'ine katılan Tarantino, yazarlığa ilkokul çağında merak duymaya başladığını belirtti.

  • 58 yaşındaki yönetmen, bu hevese öğretmenlerinin sıcak bakmadığını söyledi. Tarantino, konuyla ilgili, "Bunu ödev yapmak yerine isyan ederek yaptığım bir şey olarak gördüler." ifadelerini kullandı.

  • Bu nedenle okulda daima zorlandığını anlatan Quentin Tarantino, annesinin de bunu kabullenmekte hep güçlük çektiğini söyledi.

  • "SÜREKLİ SÖYLENİP DURUYORDU"

    Tarantino, okulda hikaye yazdığı için başı derde girdiğinde annesinin kendisine alaycı ve kızgın şekilde verdiği tepkiyi şöyle anlattı:

    Sürekli söylenip duruyordu. Sonra attığı tiradın ortasında 'Bu arada, şu yürüttüğün küçük yazarlık kariyeri var ya...' Tabii, parmaklarıyla havada tırnak işareti falan yaparak söylüyordu bunları, 'Bu saçmalığa bir son veriyorsun!' dedi.

  • "SANA ALINAN BİR EV OLMAYACAK"

    Ünlü yönetmen bunu duyduğunda kendi kendine, "Pekala, hanımefendi... Başarılı bir yazar olduğumda, tek bir kuruş bile görmeyeceksin. Sana alınan bir ev olmayacak. Çıkabileceğin tatiller olmayacak!" ifadelerini kullandığını söyledi.

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