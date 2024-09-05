Queen grubu kurucusu Brian May kısmi felç geçirdi
Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Queen'in efsanevi gitaristi Brian May, kısmi felç geçirdiğini ve sol kolunu geçici olarak kullanamadığını açıkladı
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Freddie Mercury ile birlikte 1970'li yıllarda kurdukları Queen grubu ile dünyaca ünlü bir gitarist olan Brian May, sol kolunu kontrol etmesini engelleyen kısmi felç geçirdiğini açıkladı.
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77 yaşındaki İngiliz müzisyen, bir hafta önce yaşadığı sağlık sorununu; "biraz korkutucu" olarak nitelendirdi. May, artık iyi olduğunu ve tekrar gitar çalabilecek kadar hareket kabiliyetini geri kazandığını söyledi.
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Instagram'da videolu bir açıklama yayınlayarak son durumu hakkında bilgi veren ünlü rock grubu gitaristi; "Öncelikle size güzel bir haber vermek için buradayım. İyi haber şu ki, son birkaç gündeki olaylardan sonra gitar çalabiliyorum. Bunu söylüyorum. Çünkü biraz şüpheliydim. Bahsettiğim o küçük sağlık sorunu yaklaşık bir hafta önce oldu ve bana küçük bir felç olduğunu söylediler" diye konuştu.
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Brian May; "Birdenbire kolum üzerinde hiçbir kontrolüm yoktu, bu yüzden biraz korkutucuydu" ifadesini kullandı.