San Diego’da görülen davada Güney Kaliforniya yerel mahkeme jürisi Apple’ın iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve X modellerinde Qualcomm’a ait U.S. 8.838.949 ve U.S. 9.535.490 No’lu patentlerinin, Apple iPhone 8, 8 Plus ve X modellerinde de U.S. 8.633.936. No’lu patentinin izinsiz kullanıldığı kararına vardı.

Qualcomm uğradığı maddi zarar için davanın başlangıç tarihi olan 6 Temmuz 2017’den dava sonuna kadar olan süreyi kapsayan 31 milyon dolar tazminat alacak. Sözkonusu tutar, her cihaz başına 1.41 dolarlık (yakaşık 7.7 TL) tazminata denk geliyor.

İhlal edilen patentler farklı popüler akıllı telefon özelliklerine destek veriyor. 8.838.949 No’lu patent “Flaşsız Başlatma”, ayrı flaş hafıza kaplama alanlarını ve maliyetlerini saf dışı bırakırken telefonun açıldıktan hemen sonra hızlıca internete bağlanmasını sağlıyor.

9.535.490 No’lu patent,uygulama işlemcisi ve modem arasında trafik polisi işlevi görerek akıllı telefon uygulamalarının internetten veri alışverişini hızlandırıyor. 8.633.936 No’lu patent ise oyunlar için yüksek performans ve zengin görsel grafik desteği verirken aynı zamanda akıllı telefonun pil ömrünü uzatıyor. Bu patentler modem işlemcilerinin dışında bulunuyor ve herhangi bir hücresel standart için zorunlu nitelikte değiller.

Yerel mahkeme jürisinin vardığı kararla Qualcomm patent ihlali savaşında bir davayı daha kazanmış oldu. Son 6 ayda Çin ve Almanya’daki patent mahkemeleri de Apple’ın diğer zorunlu olmayan Qualcomm patentlerini ihlal ettiğine dair resmi kararların hükmünü vermişti.

‘APPLE KARŞILIĞINI VERMEDEN KULLANIYORDU’

Qualcomm Technologies Genel Hukuk Danışmanı ve Başkan Yardımcısı Don Rosenberg konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Oy birliğiyle alınan hüküm dünya çapında Apple’ın değerli teknolojilerimizi karşılığını vermeden kullanması üzerine açtığımız patent davalarında kazandığımız en yeni zafer oldu. Qualcomm’un icat ettiği teknolojiler Apple’ın pazara girmesine imkân veren ve bu kadar kısa sürede büyük başarı elde etmesini sağlayan teknolojiler. Bu üç patentle ilgili hüküm Qualcomm’un binlerce patentten oluşan değerli portfolyosunun sadece küçük bir parçasını temsil ediyor. Dünya çapındaki mahkemelerin Apple’ın internet protokollerimizi ödeme yapmadan kullanma stratejisini reddetmesinden dolayı memnuniyet duyuyoruz.”