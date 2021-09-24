Beyaz Saray'da Çin karşıtı büyük buluşma

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ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Toplantının basına açık kısmında Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından, yeni ortaya çıkan teknolojilere ve iklime kadar birçok küresel ve bölgesel konuyu ele alacaklarını belirtti.

Biden, "Altı ay önce bir araya geldiğimizde, serbest ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi için ortak ve olumlu gündemimizi ilerletmek üzere somut taahhütlerde bulunduk. Bugün, mükemmel bir ilerleme kaydettiğimizi söylemekten gurur duyuyorum. Aşı girişimimiz, küresel arzı artırmak için Hindistan'da ek 1 milyar doz aşı üretme yolunda ilerliyor." dedi.

Kısa bir değerlendirmede bulunan Modi ise "Bu inisiyatif, esasında, dünyanın iyiliğine çalışan bir güç olarak rolünü oynayacak. İş birliğimizin Hint-Pasifik bölgesine ve dünyaya refah getireceğine inanıyorum." diye konuştu.

Modi, tedarik zincirleri başta olmak üzere küresel güvenliği ilgilendiren iklim değişikliği ve Kovid-19 ile mücadele konularının da ana gündemlerinde olacağını belirtti.

Avustralya Başbakanı Morrison da şunları söyledi:

"Quad, bizimki gibi demokrasilerin işleri nasıl halledebileceğini, çok karmaşık ve değişen bir dünyada karşılaştığımız büyük zorluklarla nasıl başa çıkabileceğini gösteren bir inisiyatiftir. Dünyada Hint-Pasifik'ten daha dinamik, olağanüstü fırsatlara, büyük bir çeşitliliğe, büyük zenginliğe sahip bir bölge yok. Ama üstesinden gelinmesi gereken birçok zorluk var."

Hint-Pasifik bölgesinin herkese açık ve serbest olması gerektiğine değinen Morrison, "Bu yüzden burada, baskıdan uzak, tüm ulusların egemenlik haklarına saygı duyulduğu bir Hint Pasifik bölgesi için bir aradayız." dedi.

Japonya Başbakanı Yoşihide ise Quad inisiyatifinin son derece önemli olduğu ve dört ülkenin temel değerlerini yansıttığını dile getirdi.

Quad inisiyatifinin şu ana kadar Kovid-19 gibi alanlarda pratik iş birliğini ilerlettiğini kaydeden Yoşihide, bu iş birliğinin başka alanlara da yansıtılacağını umduğunu ifade etti.

Japon lider aynı zamanda, Fukuşima nükleer sızıntısından sonra ABD'nin Japonya'nın gıda ürünlerine getirdiği kısıtlamaları kaldırmasını beklediklerini söyledi.

Dört ülkenin liderleri, ilk kez mart ayında çevrim içi olarak bir araya gelmişti.

Bugünkü görüşmede ise Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmelerin yanı sıra geçen hafta ABD ve İngiltere ile Avustralya arasında varılan nükleer denizaltı anlaşmasının da önemli başlıklar arasında yer alacağı belirtiliyor.

AVUSTRALYA, ABD VE İNGİLTERE ARASINDAKİ AUKUS ANLAŞMASI

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalanan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

17 Eylül'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklayan Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, ABD'nin tutumunu "hayal kırıklığı" olarak nitelendirmişti.