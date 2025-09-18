QNB Türkiye'den çocuklara 'su bilinci' çağrısı

Festival, QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ev sahipliğinde, QNB Türkiye Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök, UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Meral Mungan Arda, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ve QNB Türkiye’nin Net Sıfır taahhüdüne dikkat çeken reklam filminde yer alan oyuncu Kaan Urgancıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar atölyeleri ziyaret ederek su tasarrufu konusunda pratik bilgiler edinirken, çocuklar Su Filtreleme, Suyun Serüveni, Doğal Çanta Boyama, Deniz Atıklarından Sanat ve Biyoçeşitlilik Yer Oyunu gibi etkinliklerde uygulamalı deneyimler yaşadı.

REKLAM advertisement1

Türkiye genelinde 20 şehirde 3.600’den fazla çocuğa ulaşıldı

QNB Türkiye, 2015 yılında kurduğu “Minik Eller Büyük Hayaller” Sosyal Sorumluluk Platformu ile bugüne kadar 720 binden fazla çocuğun hayallerine ilham verdi. Platformun çevresel sürdürülebilirlik alanındaki en güçlü uygulamalarından biri olan “Su ile Hayata”, 7–14 yaş arası çocuklarda suyun değeri, su tasarrufu ve çevresel farkındalık konularında bilinç geliştirmeyi hedefliyor.

Afyon’dan Trabzon’a, İzmir’den Diyarbakır’a uzanan eğitimlerle çocuklar yağmur suyu hasadı, su filtreleme, su döngüsü ve evde tasarruf yöntemlerini birebir deneyimledi. Bugüne kadar 69 gönüllü eğitmenle 20 şehirden 3.600’den fazla çocuğa ulaşılan proje, saha eğitimleri, Sevgi Evleri’nde düzenlenen özel oturumlar ve dijital içeriklerle öğrenme deneyimini sürekli kılıyor.

"Suyun geleceği, bilinçli nesillerin ellerinde" QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi "QNB Türkiye olarak hayata geçirdiğimiz ‘Su ile Hayata’ projesi, sürdürülebilirlik vizyonumuzun somut adımlarından biri. Bugün düzenlediğimiz festival ile yalnızca çocuklara keyifli bir gün yaşatmanın yanı sıra toplumsal ölçekte su farkındalığının önemine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki suyun geleceği, bilinçli nesillerin ellerinde. Çocuklara erken yaşta kazandırılan bu bilinç, onların merakını, yaratıcılığını ve sorumluluk duygusunu beslerken aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerimizin ve Net Sıfır vizyonumuzun da en güçlü destekçilerinden bir tanesi oluyor. QNB Türkiye olarak ‘Su ile Hayata’ projesini sürdürürken, daha fazla çocuğa ulaşmaya ve geleceğimiz için suya saygı duyan nesiller yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ve UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Meral Mungan Arda da açılış konuşmalarında, projenin çocuklarda farkındalık yaratmadaki stratejik önemine dikkat çekti.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu: "Su ile Hayata projesiyle çocukların suyun değerini erken yaşta kavramalarını sağlarken, aslında sürdürülebilir bir gelecek için en güçlü adımı atıyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuklara kazandırılan her alışkanlık, yarının toplumunu şekillendiriyor. Bugün ulaştığımız binlerce çocuk, yarın hem ailelerine hem de çevrelerine ilham olacak. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, projemizde su farkındalığını yalnızca çocuklarla sınırlı bırakmayıp aileleri, okulları ve yerel yönetimleri kapsayan, kalıcı bir toplumsal dönüşüm hareketi haline getirmek." UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Meral Mungan Arda: "Çocuklarda erken yaşta kazanılan su bilinci, sadece bireysel alışkanlıkları değil, aynı zamanda toplumun iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını da güçlendiriyor. ‘Su ile Hayata’ projesi ile hedefimiz, geleceğin karar vericilerini daha şimdiden suyun değerini bilen, sürdürülebilirlik anlayışını içselleştiren bireyler olarak yetiştirmek. UNDP olarak, QNB Türkiye ve Habitat Derneği ile iş birliğimiz sayesinde bu farkındalığı Türkiye’nin dört bir yanında binlerce çocuğa ulaştırmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

Festivalin özel konuğu Kaan Urgancıoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Su, hayatın özü ve yokluğu bize yaşamın ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatıyor. Dünyada pek çok çocuk temiz suya erişemezken, biz çoğu zaman musluktan akmasını doğal kabul ediyoruz. Oysa suyu kaybettiğimizde geri kazanabileceğimiz bir B planımız yok. Bu nedenle musluğu kapatmak, tabağımızda yemek bırakmamak ya da yağmur suyunu değerlendirmek gibi küçük görünen alışkanlıklar aslında geleceğimizi koruyan büyük adımlar. QNB Türkiye’nin Net Sıfır vizyonunu anlattığı filmde de hissettiğim buydu, küçük adımlar birleştiğinde büyük bir dönüşüm yaratabiliyoruz. Bugün burada çocukların gözlerindeki merak ve enerji bana bir kez daha umut veriyor." QNB Türkiye, 2050 yılına kadar Net Sıfır hedefine ulaşma taahhüdü verdi. Bu, emisyonların azaltılmasının yanı sıra düşük karbonlu yatırımların desteklenmesini, yeşil ekonomiye geçişinin hızlandırılmasını ve şeffaf raporlamayı kapsıyor. Su Farkındalığı Festivali, bu stratejinin çocuklarla buluşan somut örneklerinden biri olarak, erken yaşta kazanılan su bilincinin hem bireysel alışkanlıklara hem de toplumun iklim direncine katkı sağlayacağını bir kez daha ortaya koydu.