QNB Finansbank, TEGV iş birliğiyle 31 Mayıs’ta Mardin’de ‘İklim Koruyucuları Yetişiyor’ projesini tanıttı. QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan ve TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte çocukların iklim krizindeki önemli rolüne dikkat çekildi.

Bankacılıktan doğan sorumluluklarının öneminin çok büyük olduğunu vurgulayan QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan şunları söyledi;

“Bankanın genel müdürü olduktan sonraki ilk etkinliğimde sürdürülebilirlik ve çocuk odaklı bir çalışmayı özellikle seçtim. Çocukları geleceğe hazırlamak bizim için çok önemli. Minik Eller Büyük Hayaller Sosyal Sorumluluk Platformu bu alanda birçok proje gerçekleştiriyor. Bugün buna bir yenisini daha ekliyoruz. Yine eğitime verdiğimiz önem, iklim krizine dikkat çekmek ve somut adımlar atmak için bütünleşik bir yaklaşımla ilerliyoruz. Amacımız, zaten iklim krizinin farkında olan çocuklarımızın bu konuda somut adımlar atabilmeleri için gerekli desteği sağlamak."

'İKLİM AKTİVİSTİ OLMALARINI DESTEKLİYORUZ'

"Banka olarak bu konuda kendimizi de eğitiyoruz, önce kendimiz ve ailelerimizden başlayarak sürdürülebilirlik gelişimini önemsiyor ve kredilendirme politikalarımızla müşterilerimizi de sürdürülebilirlik sürecimize dahil ediyoruz. Erişebildiğimiz tüm paydaşlarımızla sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyoruz. Bugün TEGV ile hayata geçirdiğimiz ‘İklim Koruyucuları Yetişiyor’ projesiyle yüzlerce çocuğumuzun birer iklim aktivisti olmalarını destekliyoruz. Ayrıca aldıkları proje tabanlı öğrenme sistemiyle de araştıran, sorunları tespit eden, çözümün bir parçası olan çocukların yetişmesi anlamında TEGV ile güzel bir iş birliğine imza attık.

QNB Finansbank olarak, sosyal açıdan bankacılık faaliyetlerimizi bütünlük içinde yönetiyoruz. Bu kapsamda 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Minik Eller Büyük Hayaller Sosyal Sorumluluk Platformumuz çatısı altında, 3 binden fazla gönüllümüzle birlikte yarım milyondan fazla çocuğa ulaştık. Bugün TEGV ile gerçekleştirdiğimiz iklim odaklı iş birliğimizle de 500 çocuğa iklim ve proje eğitimi vereceğiz. Amacımız bu projede de çok daha fazla çocuğa ulaşmak, bu eğitimleri ülkenin her yerindeki çocuklara götürmek. Bu vesileyle tüm gönüllü finansçılarımıza, eğitmenlerimize ve bu fırsatı sunan TEGV’e çok teşekkür ederim.”

'MANTIĞA VE BİLİME DAYALI ÇÖZÜMLER'

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı da şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bilindiği gibi ekoloji ve çevre tartışmaları dünyada giderek daha fazla ağırlık kazanıyor. İklim değişikliği, yaşam zincirlerinin tahribatı, tarım topraklarının azalması, artan enerji ihtiyacı, kirlilik, kuraklık gibi meseleler, insanlığın aslında bir bütün olarak bazı önemli dönüşümlerin eşiğinde olduğuna işaret ediyor. TEGV olarak biz de bugün eğitim verdiğimiz çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak için onların sorumlu karar alma, problem çözme ve tasarım odaklı düşünme becerilerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Yakın gelecekte gelişmiş ve sürdürülebilir toplumların, karşılaştıkları sorunlara mantığa ve bilime dayalı çözümler üretebilen bireylerden oluşan toplumlar olacağına inanıyoruz. Bu nedenle, çocuklarımızın, Birleşmiş Milletlerin de sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında bulunan İklim konusunu şimdiden derinlemesine ele almaları, problem alanlarını görmeleri, çözüm için proje geliştirmeleri hem anlamlı bir öğrenme süreci tecrübe etmelerini, hem de yaşanabilir bir çevre için sorumluluk almalarını sağlıyor. QNB Finansbank’ın verdiği destek hem bizler için hem de gelecek nesillerin bilinçli yetişmesi için çok değerli. Gelecek nesillerin bilinçli yetişmesine katkı sağlayacak bu değerli destekleri için QNB Finansbank’a teşekkür ederiz.”

70 GÖNÜLLÜ EĞİTMEN

QNB Finansbank’ın 2015 yılında hayata geçirdiği Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu çatısı altında, TEGV iş birliğiyle hayat geçen ‘İklim Koruyucuları Yetişiyor’ projesinde, aralarında finansçıların da bulunduğu 70 gönüllünün eğitmenin de dahil olduğu ve 13 şehirde eğitimleri gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre proje çerçevesinde Mardin’de eğitim gören çocuklar projelerini anlatarak hem bulundukları bölge hem de dünya için ürettikleri çevre çözümlerini uygulamalı olarak anlattı. Proje ile; çocukların gerçek yaşamlarıyla bağlantı kurmalarını sağlayarak, iklim konusunda derinlemesine düşünmeleri ve bilgi edinmeleri, tasarım odaklı düşünerek proje fikirleri ve prototipleri oluşturmaları amaçlanıyor. Yine çocukların yaşadıkları bölgenin ve çevrenin sorunlarını tespit ederek çözüm yolları geliştirebilme becerisi, proje üretme deneyimi kazanmaları ve kalıcı öğrenmeyi pekiştirme yeteneği kazanması hedefleniyor. Proje tabanlı öğrenme siteminin benimsendiği ‘İklim Koruyucuları Yetişiyor’ projesi çocuklara; ihtiyaca göre birçok farklı öğrenme ve çalışma yöntemini kullanarak yeni fikirler içeren projeler geliştirme, araştırma konusunda beceri kazanma ve yeni fikirlerin üretilip, uygulanmasına dayalı kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor.