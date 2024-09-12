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Projenin ilk adımları, QNB Finansbank Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök ve İhracatçı Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevtap Küçük'ün katılımıyla gerçekleştirilen imza töreni ile atıldı. Bu stratejik iş birliği, kadın girişimcilerin ihracat alanında daha güçlü ve başarılı olmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Proje kapsamında, kadın girişimciler için tasarlanan programlar; atölye çalışmaları, sınıf içi eğitimler, çevrimiçi grup eğitimleri, birebir mentorluk, istihdam ve QNB Finansbank müşterilerine dış ticaret işlemlerinin bir yıl boyunca ücretsiz gerçekleştirilmesini sağlayan Eko Dış Ticaret Paketleri dahil çeşitli bankacılık ürünleri gibi çok yönlü bileşenleri içeriyor. Üç ayrı seviyede planlanan atölye ve eğitim programları, kadın girişimcilerin ihracat süreçlerinde ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda, altı yüzden fazla kadın girişimci, "Kadınlar İçin İhracat Akademisi" programından faydalanacak. Projenin en dikkat çeken bileşenlerinden biri olan mentorluk programı, girişimcilere sektördeki deneyimli profesyonellerin rehberlik etmesini sağlarken, kadın girişimcilerin iş dünyasındaki varlıklarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Çevrimiçi grup eğitimleri ise, katılımcıların interaktif bir şekilde ihracat bilgi birikimlerini artırmalarını hedefliyor.

REKLAM Gerçekleşen imza töreninde projeyle ilgili açıklamalarda bulunan QNB Finansbank Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök, şu ifadeleri kullandı: "QNB Finansbank olarak, sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında dönüştürücü adımlar atma kararlılığımızı sürdürüyoruz. 'Kadınlar İçin İhracat Akademisi' projesiyle, kadın girişimcilerimizin ihracat alanındaki etkilerini artırmayı ve onları küresel rekabette daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Bu proje kapsamında, bütüncül bir bakış açısıyla bankacılılık uzmanlığımızı, dijital dönüşüm çözümlerimizle birleştirerek kadın girişimcilerle buluşturuyoruz. QNB Finansbank'ın başta Sürdürülebilirlik, Dış Ticaret ve Dijital Köprü olmak üzere birçok ekibi, kadın girişimcilerimize mentor olarak rehberlik ederken, programda yer alan katılımcıları tedarik zincirimizin önemli bir parçası haline getiriyoruz. Bu projeyle aynı zamanda, tedarik zincirimizdeki kadın tedarikçi oranını artırma hedefimizi de güçlendirerek, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir iş ağı oluşturuyoruz.

REKLAM Proje ile kadın girişimcilerimize, Türkiye'nin en büyük KOBİ Platformu olan QNB Finansbank Dijital Köprü'nün sunduğu e-Dönüşüm, e-Ticaret, Finans, Sürdürülebilirlik ve Yönetim gibi farklı kategorilerde konusunda öncü 20'den fazla dijital çözümü detaylı olarak tanıtıp işletmelerini rekabette öne geçirecek ve maliyet avantajı sağlayacak bu çözümleri deneyimlemelerini sağlıyoruz. Ayrıca, Dijital Köprü Çözüm Merkezi üzerinden hızlıca ulaşılabilen Adım Adım İhracat Danışmanı ile ihracatlarının her adımında uzman desteğine erişebiliyorlar. Bununla birlikte girişimcilerimizi finansmana erişimlerini kolaylaştıracak ürün ve hizmetlerle destekleyerek iş dünyasında daha güçlü bir konuma gelmelerini sağlarken bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı bir iş ağı oluşturulmasına da destek veriyoruz.

İKADE iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu proje, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesine dair taahhüdümüzü güçlendiren stratejik bir adım. Kadın girişimcilerimize sunduğumuz bu kapsamlı destekle, onların başarılarını sınırların ötesine taşıyacağına ve daha adil, kapsayıcı bir iş dünyasının inşasında önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.'' İhracatçı Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevtap Küçük, İhracatçı Kadınlar Derneği kuruluşunu ve Kadınlar İçin İhracat Akademisi projesinin hedefini şu cümleler ile anlattı:

"İhracatçı Kadınlar Derneği, Türkiye'de kadın girişimcilerin hem yurt içi hem de yurt dışı e-ticaret alanında aktif rol almasını sağlamak amacıyla kurulan ilk ve tek sivil toplum kuruluşu. Kadınların ekonomik bağımsızlığı ve ülkemizin ekonomisine katkı sunmaları temel hedefimiz. Sosyal ve ekonomik açıdan güçlü kadınların iş dünyasında daha fazla yer alabilmeleri için çalışıyoruz. REKLAM Kadınlar İçin İhracat Akademisi, e-ticaret sektöründeki tüm hizmet sağlayıcıları tek bir çatı altında toplayan ilk proje olma özelliği taşıyor. Bu programdan 600'ün üzerinde kadın girişimcinin yararlanmasını hedefliyoruz. Programımız, girişimci kadınlara hem başlangıç hem de ileri seviye atölyeler sunarak onların dijital dünyada kendilerine yer edinmelerine olanak tanıyor.

QNB Finansbank'ın desteğiyle, Türkiye'nin ilk kapsamlı e-ticaret eğitim müfredatını hazırladık. Bu müfredat ile, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir yapıyla kadın girişimcileri güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Programa dahil olan girişimci kadınlarımız, cinsiyet eşitliği temelinde kariyer koçluğu, rehberlik ve sosyal desteklere de ulaşabilecekler. Ülkemizdeki kadın ve genç nüfus oranını göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir ve raporlanabilir çalışmalara imza atmaya kararlıyız. Kadın girişimcilerimize sadece eğitim değil, aynı zamanda cinsiyet eşitliği temelinde kariyer koçluğu, rehberlik ve sosyal destek de sunuyoruz. Hep birlikte, kadınların iş dünyasındaki engelleri aşmalarına ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmelerine destek olmaktan gurur duyuyoruz."