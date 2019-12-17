QNB Finansbank'tan 3 yıl vadeli sendikasyon

17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
QNB Finansbank, Mizuho Bank Ltd ve The Commercial Bank (P.S.Q.C.) koordinatörlüğünde 19 ülkeden, 34 uluslararası bankanın katılımı ile 457 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Banka, uluslararası bankalardan gelen yoğun ilgi üzerine, vade yapısını uzatarak, sendikasyon kredisi formatında ilk kez 3 yıl vadeli bir fonlama sağladı.
Bankadan yapılan açıklamada, "Bu kredi ile QNB Finansbank, 2016 yılından sonra Türk Bankacılık sektöründe sendikasyon kredisi olarak üç yıl vadeli finansman sağlayabilen ilk ve tek kurum oldu" denildi ve şu bilgiler verildi:
"Banka, sendikasyon kredisinin yanı sıra Aralık 2019'da bir başka 3 yıl vadeli finansmana daha imza attı. Proje kredileri teminat gösterilerek uluslararası bir bankadan 100 milyon ABD Doları tutarında kaynak elde edildi.
QNB Finansbank'ın sendikasyon piyasalarından sağladığı toplam finansman, Aralık 2019'da alınan kredi ile birlikte, 367 gün vadeli78.5 milyon ABD Doları ve 343.7 milyon Avro, 3 yıl vadede de 150 milyon ABD Doları ve 40 milyon Avro olarak gerçekleşti."
QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, QNB Finansbank'ın güçlü ana hissedarı ve bilançosuyla uluslararası yatırımcılar nezdinde olumlu ayrıştığını, farklı enstrümanlar altında gerek vade, gerekse de maliyet olarak 2019 yılında en uygun şartlara sahip fonlamalara imza attığını vurguladı.
2019'in son sendikasyon kredisinin de tamamlandığını belirten Güzeloğlu, Türk bankacılık sektörünün sağlam yapısı ile 2018 yılına nazaran daha rahat bir borçlanma süreci geçirdiğinin altını çizdi ve ekledi:
""QNB Finansbank olarak Aralık ayında imzaladığımız hem sendikasyon hem de proje finansmanı kredilerindeki vade süre ve faiz oranları uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörüne duyduğu güvenin de bir göstergesidir."
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