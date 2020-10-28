QNB Finansbank kredilerinde yüzde 23 artış

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Qatar National Bank (Q.P.S.C.)’ın Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank, 2020 yılı 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2020 yılında tüm sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektöründe de yeni bir normal düzen oluştuğunu ifade etti ve banka olarak COVID-19 salgınının ekonomik etkilerini asgariye indirmek amacıyla reel sektöre verdikleri desteğe hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Güzeloğlu yaptığı açıklamada; normalleşme sürecine geçişle, tedbirlerden ödün vermeden salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadeleye odaklandıklarını belirtti.

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla, QNB Finansbank’ın net kredileri 2019 yıl sonuna kıyasla yüzde 23 artarak 136 milyar 605 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 29 oranında artarak 129 milyar 510 milyon TL’ye ulaştı. Banka’nın toplam aktifleri, aynı dönemde yüzde 26 artarak 229 milyar 558 milyon TL’ye yükseldi. 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde, bankanın net dönem kârı ise 1 milyar 836 milyon TL oldu.