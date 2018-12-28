28 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son yıllarda kurumsal şirketlerin girişim ekosistemine yönelik ilgisi giderek artıyor. Bunun en çarpıcı örneği ise girişimcilik merkezlerinde görülüyor. Öyle ki, Türkiye'deki girişimci yada kuluçka merkezlerinin arkasında çoğunlukla telekom, finans ve otomotiv gibi farklı sektörlerden şirketler bulunuyor.
Bu durumun ise, söz konusu merkezlerde çalışmalarını sürdüren girişimlere finansmana erişim, network ağı ve müşteri bulma gibi konularda olumlu yönde katkı sağladığı görülüyor.
PROGRAMIN SÜRESİ 4 AY
Bu kapsamda İstanbul Levent’te QNB Finansbank bünyesinde hayata geçen kuluçka merkezi 'Fincube', fikirlerin sürdürülebilir iş modellerine dönüşmesine destek olmayı hedefliyor. Yapılan açıklamada, girişimlerin büyümelerine yardımcı olmanın yanı sıra, onlarla iş birliği yapacak yolları bulmanın da amaçlandığı bildirildi.
Fincube'ün hazırladığı hızlandırma programı 4 aylık bir süreden oluşuyor. Programa kabul edilen girişimlere ofis imkanının yanı sıra, 5 bin dolarlık da finansal destek sağlanıyor.
BAŞARIYI SAYI İLE ÖLÇMÜYOR
Girişimlere mentor ağı, danışmanlık, finansal, eğitim ve teknoloji destekleri sağlayarak geliştirmeyi ve büyütmeyi hedeflediklerini kaydeden Fincube Direktörü Derya Düner, programın başarısını ise birlikte çalışılan girişim sayısı ile değil, ortaya konulan ürün ve hizmetlerin yarattığı etki ile değerlendirdiklerinin bilgisini paylaştı.
Girişimleri değerlendirirken bir takım kriterleri dikkate aldıklarını da söyleyen Düner, "Bunların başında iş modelinin yarattığı fayda geliyor. Bunu da girişimin geliştirdiği teknoloji ve kullanıcı deneyiminde yarattığı yenilik ile değerlendiriyoruz. Ek olarak, fikrin yenilikçi ve ölçeklenebilir olması, takımın yetkinliği, iş fikrinin pazara çıkabilmesi için gerekli süre, gelir/maliyet projeksiyonu dikkate aldığımız kriterler arasında" diye konuştu.
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