QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, COVID-19 pandemisinin toplumsal ve ekonomik etkilerine karşı, banka olarak, tüm önlem ve desteklerini devam ettireceklerini belirterek, ”Mart ayı başından itibaren krizden etkilenen müşterilerimizin yaklaşık 496 bin adet kredisinde yeniden yapılandırma, yaklaşık 568 bin adet kredisinde ise öteleme yaptık. Toplam yeniden yapılandırma ve öteleme tutarımız yaklaşık 19,1 milyar TL’ye ulaştı.” dedi.
Salgının etkilerinin hafiflemesi ile sıranın ekonomideki daralmayla mücadeleyi yoğun olarak sürdürmeye geldiğini belirten Güzeloğlu, “Bu süreçte, kredi erteleme, yapılandırmaları yanı sıra KOBİ ve tarım sektörü özelinde işe dönüş kredileri gibi paketlerimiz ile özellikle işletmelerimizin ve tarım sektörünün nakit akışı sıkıntılarında yanlarında yerimizi aldık. QNB Finansbank olarak, bundan sonra da reel sektöre yönelik desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.
30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla, QNB Finansbank’ın toplam aktifleri 2019 yıl sonuna kıyasla yüzde 15 artarak 208 milyar 358 milyon TL’ye ulaştı. Müşteri odaklı faaliyetlerini 2020 yılında da devam ettiren QNB Finansbank, özellikle kurumsal ile ticari krediler alanında büyümesini sürdürdü. Net krediler, aynı dönemde 2019 yıl sonuna göre yüzde 11 oranında artarak 122 milyar 961 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 17 oranında artarak 117 milyar 103 milyon TL’ye ulaştı. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde, Bankanın net dönem kârı 1 milyar 272 milyon TL oldu.
QNB Finansbank’ın toplam özkaynakları 30 Haziran 2020 itbarıyla 17 milyar 29 milyon TL’ye ulaşırken, aynı tarih itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu ise %17,11 olarak gerçekleşti.
Güzeloğlu, KOBİ’lere verdikleri destekler ile dünyanın en önde gelen saygın finans kuruluşu ve yayın gruplarından Euromoney tarafından düzenlenen “2020 Mükemmellik Ödülleri”nde büyük bir başarıya imza atarak “Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi KOBİ Bankası” seçildiklerinden duydukları memnuniyeti de belirtti.
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