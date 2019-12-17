Reuters

QNB Finansbank 19 ülkeden 34 bankanın katılımı ile toplam 456.8 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada kredinin iki vadeden oluştuğu belirtilerek, 58.5 milyon dolar ve 183.7 milyon euro tutarındaki fonlamanın 367 gün vadeli; 150 milyon dolar ve 40 milyon euro tutarındaki fonlamanın ise 3 yıl artı 1 iş günü vadeli olarak gerçekleştiği ifade edildi.