644 milyon dolarlık Barclays hissesi satacak

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Katar Yatırım Otoritesi'nin bünyesinde olan Qatar Holding, Barclays'deki 644 milyon dolarlık hissesini satma kararı aldı.

Anlaşma, Barclays'in pazartesi günkü kapanış hisse fiyatına göre yaklaşık yüzde 1,4'lük bir indirimle fiyatlandırılacak.

Hisse satışı, Barclays'in Katar'ın 2008'de yaptığı ilk yatırımdan bu yana yarı yarıya düşen hisse fiyatını yeniden canlandırmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti.

BARCLAYS YORUM YAPMADI

Barclays satışla ilgili yorum talebini reddetti. Şirketin CEO'su Coimbatore Sundararajan Venkatakrishnan'ın yönetimindeki Barclays, kredi kuruluşunun talihini döndürmeye yardımcı olacak stratejik girişimler üzerinde çalışıyor.

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Katar, 2008 mali krizi sırasında vergi mükelleflerinin kurtarılmasını önlemeye yardımcı olan tartışmalı bir anlaşmayla İngiliz bankasına 4 milyar sterlin enjekte ederek Barclays'in en büyük hissedarı oldu.

Katar daha önce sermaye enjekte etmesi karşılığında elde edilen haklarını nakde çevirmişti.

2 BİN KADAR KİŞİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR

Şirketten yapılan açıklamaya göre Barclays, bu yıl 1 milyar sterline kadar tasarruf planları üzerinde çalışıyor ve bu da 2 bine kadar kişinin işten çıkarılmasını gerektirebilir.

Şirket ayrıca Almanya'daki tüketici finansmanı birimini satıyor ve küçük işletmeler birimindeki hissesini satmayı düşünüyor. Ayrıca Barclays, Tesco'nun bankacılık işini satın almakla da ilgilendiğini belirtti.