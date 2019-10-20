Qantas Havayolları: Dünyanın en uzun ticari uçuşunun deneme seferi başarıyla tamamlanmadı

20 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avustralya'nın Qantas Havayolları, dünyanın en uzun ticari uçuşunun deneme seferi tamamlandı.
New York - Sydney arasında Boeing 787-9 tipi uçakla yapılan ve 49 kişinin bulunduğu uçuş 19 saat 16 dakika sürdü. 16 bin 200 km'lik uçuşun pilotlar, kabin ekibi ve yolcular üzerindeki etkileri incelendi.
Şirket gelecek ay da İngiltere'nin başkenti Londra'dan Sydney'e bir deneme uçuşu yapacak.
Qantas sonuçlara göre, 2019 yılı bitmeden, bu rotalardaki uçuşlara başlayıp başlamama kararı alacak. Sonuçların olumlu olması halinde yolculu uçuşların 2022 ya da 2023'te başlaması öngörülüyor.
Uçuşta dört pilot dönüşümlü olarak görev yaptı.
Uçağa yakıt ikmali gerekmemesi için tam depoyla yola çıktı, yolcu sayısı kısıtlı tutuldu ve bagaj ya da kargo taşınmadı.
Qantas Havayolları, uçuşun insan bedeni üzerindeki etkilerini incelemek üzere iki üniversiteyle anlaştı.
Uçuşta bulunan yolcuların saat farkı nedeniyle asgari uçuş sersemliği (jetlag) yaşamaları için uçağa bindikten sonra saatlerini Sydney'e göre ayarlamaları istendi ve doğu Avustralya'da gece olana kadar yolcular uyanık tutuldu.
Uçuşun 6. saatinde yüksek karbonhidrat içeren yemek dağıtıldıktan sonra kabin karartılarak yolcular uyumaya teşvik edildi.
Uçuşta pilotların beyin dalgaları, melatonin seviyeleri ve refleksleri kayıt altına alınarak gözlemlendi, yolculara egzersiz yaptırıldı ve bu kadar çok saat dilimi geçmenin insan bedeni üzerindeki etkilerine bakıldı.
Qantas'ın CEO'su Alan Joyce "Bu havacılık sektörü için çok önemli bir ilk. Umuyoruz ki bu, yerkürenin bir ucundan diğer ucuna yapılmaya başlanacak düzenli uçuşların bir habercisi olur" dedi.
Reuters ise şu an hiçbir uçağın tam kapasite yolcu ve kargo ile bu kadar uzun bir mesafeyi gidecek yeterlilikte olmadığını aktarıyor.
Çok uzun direkt uçuşlar için rekabet son yıllarda hızlandı.
Singapur Havayolları Singapur'dan New York'ta 19 saat süren direkt uçuşunu geçen yıl başlatmıştı. Bu sefer, şu an en uzun ticari uçuş rotası.
Qantas da geçen yıldan bu yana Perth'ten Londra'ya 17 saat süren direkt seferler yapıyor. Katar Havayolları'nın ise 17 buçuk saat süren Auckland - Doha seferi bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!