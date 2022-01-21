Rusya'da muhalif lider Alexei Navaly, Putin'in emriyle zehirlendiği şüphesiyle Almanya'da hastaneye kaldırılmış, tedavisi sonrası Rusya'ya dönüşünde tutuklanmıştı.

Navalny'in gözaltında olduğu sırada ekibi YouTube hesabı Алексей Навальный üzerinden Putin'in sarayı olduğu iddia edilen Karadeniz'de bir malikanenin görüntülerini paylaşmıştı. Putin ve yetkililer bu iddiaları kesin dille reddetmiş, Rus milyarder Arkady Rotenberg malikanenin kendisine ait olduğunu iddia etmişti.