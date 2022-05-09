Putin, Zafer Günü'nde konuştu: Batı Rusya'yı işgale hazırlanıyordu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna operasyonunu, Batı'nın Rusya'yı işgale hazırlanması nedeniyle gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını" öne sürdü. Zafer Günü konuşmasında Putin, Ukrayna savaşıyla ilgili beklenenden daha sönük bir konuşma yaptı; savaşa dair yeni bir şey söylemedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna operasyonunu Batı'nın Rusya'yı işgale hazırlanması nedeniyle gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını" öne sürdü.
Putin, Kızıl Meydan'da düzenlenen Zafer Günü törenindeki konuşmasında Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Rus askerleri ve gönüllülerin "anavatan ve geleceği için savaştığını" söyledi.
Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazileri yenilgiye uğratması her yıl 9 Mayıs'ta Zafer Günü olarak kutlanıyor.
Zafer Günü'nde Moskova'da Kızıl Meydan'da Rus ordusunun envanterindeki silahları sergilediği görkemli törenler düzenleniyor.
Bu yıl Moskova dahil 28 kentte düzenlenen törenlere toplam 65 bin asker, 24 bin silah ve 400 askeri hava aracının katıldığı bildiriliyor.
Kızıl Meydan'da bugün yapılan törene, Ukrayna'nın işgali nedeniyle ayrı bir önem atfediliyordu. Putin'in konuşmasında Ukrayna'da zafer ilan etmesi ya da topyekun seferberlik başlatması ihtimallerinden söz ediliyordu. Ancak bunların hiçbiri olmadı. Putin, yeni bir şey söylemek yerine NATO ve Batı'yla ilgili düşüncelerini bir kez daha tekrarladı.
Putin konuşmasında Ukrayna'nın işgalini savundu ve Moskova'yı buna "Batı'nın mecbur ettiğini" söyledi. Putin şöyle devam etti:
"Kiev'de nükleer silah alabileceklerinden söz ediyorlardı ve NATO bize yakın topraklarda keşif başlatmıştı. Bu ülkemize ve sınırlarımıza karşı açık bir tehditti ve her şey bize buna karşı mücadele etmemiz gerektiğini söylüyordu. Ukrayna'daki özel askeri operasyon bu açıdan gerekliydi ve zamamlaması doğruydu."
Rusya'nın Avrupa'ya uzlaşma çağrısı yaptığını belirten Putin, "Ama bizi dinlemek istemediler" dedi.
İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya, Mayıs 1945'te koşulsuz teslim anlaşması imzalayarak Avrupa'da yenilgiyi kabul etti. Bu belge, kıtadaki savaşı durdurdu. Ama Asya'da Japonya'yla savaş aynı yılın Ağustos ayına kadar sürdü.
Mutlak teslimiyet anlaşması Berlin yakınlarında 8 Mayıs'ta imzalandı. Almanlar, yerel saatle 23.01'de tüm operasyonlarını durdurdu. Rusya'da saat gece yarısını geçtiği için Zafer Günü birçok Avrupa ülkesi ve ABD'de 8 Mayıs'ta Rusya, Sırbistan ve Belarus'ta ise 9 Mayıs'ta kutlanıyor.
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Putin, Zafer Günü'nde konuştu: Batı Rusya'yı işgale hazırlanıyordu/putin-zafer-gunu-nde-konustu-bati-rusya-yi-isgale-hazirlaniyordu-3432574
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