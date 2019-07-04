Putin, yanan denizaltının nükleer güçle çalıştığını açıkladı

Rusya lideri Vladimir Putin ilk kez, üç gün önce çıkan yangında 14 kişinin öldüğü denizaltının nükleer güçle çalıştığını kamuoyuna açıkladı.

Putin'in sorusu üzerine, Savunma Bakanı Sergey Şogun'un denizaltıdaki nükleer reaktörün kontol altına alındığını söylediği belirtildi.

Rus yetkililer, savunma bakanlığının kuzey kutbunda deniz yatağında araştırma yaptığını söylediği denizaltıda 14 askerin ölümüne yol açan kaza konusundaki ayrıntıların üzerine örtmeye çalışmakla suçlanıyordu.

Savunma Bakanlığı, olayın Pazartesi günü yaşandığını açıklamış, ancak bu açıklama Salı günü yapılmıştı. Komşu Norveç'in, denizaltının nükleer reaktöre sahip olmadığı konusundaki yoğun araştırmalarına karşın, bu konudaki resmi açıklama da yeni yapıldı.

'Reaktörü korumak için tüm önlemler alındı'

Kremlin'in yayımladığı görüşme zabıtlarına göre, Şoygun denizaltıdaki yangının yakıt hücresinde başlayıp, yayıldığını söyledi. Putin de "Peki ya nükleer reaktörü ne oldu? Durumu ne?" diye sordu.

Şoygun ise bu soruya, "Araçtaki nükleer reaktör tamamen izole ve insansız haldeydi. Mürettebat reaktörü korumak için tüm önlemleri aldı ve tamamen çalışır durumda" yanıtını verdi.

Rus yetkililer, denizaltının adını ve tipini açıklamayı reddetti. Ancak, Rus medyasındaki haberler denizaltının AS-31 adlı çok gizli bir derin su denizaltısı olduğunu söylüyor.