Putin ve Suudi Veliaht Prens bin Selman arasında görüşme

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Selman telefonda görüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen iş birliğinin istişare edildiği görüşmede, söz konusu iş birliğine yönelik olumlu yönde değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede, taraflar Ukrayna ve Yemen’deki gelişmeleri de ele aldı.