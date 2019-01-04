Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Netanyahu telefonda görüştü.

Açıklamada, ABD'nin Suriye'den birliklerini çekme niyeti dahil Suriye'deki durumun görüşmenin ana başlığı olduğu belirtilerek, "Görüşmede Suriye'de terörün tamamen ortadan kaldırılması ve siyasi çözüm yolunda hızla ilerlenmesi hususunun altı çizildi. Bu bağlamda, karşılıklı olarak, askeri ve diplomatik kanalların eşgüdümünü güçlendirmeye odaklanılması vurgulandı." denildi.

Görüşmede, güncel konuların da gündeme geldiği aktarıldı.