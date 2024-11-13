Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını görüştü | Dış Haberler

Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını görüştü | Dış Haberler

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Bin Selman telefonda görüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen işbirliğinin istişare edildiği görüşmede, söz konusu işbirliğinin, gönüllü petrol arzı kısıntılarının da katkısıyla enerji piyasalarında istikrar sağladığı vurgulandı.

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Görüşmede, Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi ele alınırken, Filistin'deki durumun da istişare edildiği belirtildi.