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        Haberler Dünya Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını görüştü | Dış Haberler

        Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 18:16 Güncelleme: 13.11.2024 - 18:16
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        Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını görüştü
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        Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Bin Selman telefonda görüştü.

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen işbirliğinin istişare edildiği görüşmede, söz konusu işbirliğinin, gönüllü petrol arzı kısıntılarının da katkısıyla enerji piyasalarında istikrar sağladığı vurgulandı.

        Görüşmede, Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi ele alınırken, Filistin'deki durumun da istişare edildiği belirtildi.

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