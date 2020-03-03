Putin ve Merkel İdlib'deki durumu görüştü

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Putin ile Merkel'in telefonda görüştüğü bildirildi.

İki liderin Suriye’de yaşanan gelişmeleri detaylı şekilde istişare ettiği belirtilen açıklamada, "Görüşmede İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde artan gerginlik ele alınırken, bu bağlamda 5 Mart’ta Moskova’da düzenlenecek Türkiye-Rusya zirvesinin verimli sonuçlar getirmesine dair arzu ifade edildi." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, görüşmede Libya’daki duruma ilişkin de görüş alışverişinde bulunulduğu ve Berlin’deki Libya Konferansı'nda alınan kararların hayata geçirilmesinin öneminin vurgulandığı kaydedildi.