Putin ve Macron telefonda Belarus’u görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin'in Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Belarus’taki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Görüşmede, Putin'in Belarus'un iç işlerine yönelik dışardan her türlü müdahale girişiminin kabul edilemez olduğunu vurguladığı belirtilirken, tarafların ülkede ortaya çıkan sorunların kısa süre içerisinde çözülmesini destekledikleri kaydedildi.

İki liderin görüşmede Libya krizinin çözümüne dair konuları da ele aldıkları aktarıldı.