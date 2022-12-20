Putin ve Lukaşenko, Minsk'te bir araya geldi; Ukrayna, Belarus sınırındaki savunmasını güçlendireceğini duyurdu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksander Lukaşenko ile Minsk'te bir araya geldi. Görüşme, Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik kara harekatına destek vermesi için Belarus üzerinde baskı kurduğu yönündeki spekülasyonları da artırdı. Kiev yönetimi ise Belarus sınırındaki askeri hattını güçlendireceğini söyledi.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Putin ve Lukaşenko, Minsk'te bir araya geldi; Ukrayna, Belarus sınırındaki savunmasını güçlendireceğini duyurdu/putin-ve-lukasenko-minsk-te-bir-araya-geldi-ukrayna-belarus-sinirindaki-savunmasini-guclendirecegini-3548764
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.