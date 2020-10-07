Putin ve Aliyev, Karabağ'ı görüştü!

AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre İlham Aliyev, Vladimir Putin'e telefon ederek doğum gününü kutladı.

Aliyev ve Putin, Dağlık Karabağ'daki durumu müzakere etti.

Liderler, Azerbaycan ve Rusya ilişkileriyle ilgili de fikir alışverişinde bulundu.