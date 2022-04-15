Putin, Ukrayna savaşında 40. üst düzey ismi de kaybetti

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Muhafız Motorlu Tüfek Sivastopol Kızıl Bayrak alayının komutanı Yarbay Denis Mezhuev, hem Rusya hem de Ukrayna'dan gelen haberlere göre savaşta öldü.

Ukrayna'nın iddiasına Rusya henüz resmi yanıt vermedi ancak Rus şair Andrey Kovalev, Mezhuev'in ölümünü doğruladı ve "Yaptığı iş için Rusya Kahramanı unvanına layık" diyerek Rusya'nın ona en yüksek nişanı vererek onurlandırmasını söyledi.

Ukrayna, Rusya'nın şu anda savaşta toplam 7 general ve 33 albay kaybettiğini söyledi.

Yüksek rütbeli ölü sayısının her geçen gün artması, Vladimir Putin'in "özel askeri operasyonunun" plana göre gittiği iddialarını çürütüyor.

24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana toplam Rus kayıplarının yaklaşık 20.000 olduğuna inanılıyor - ancak Moskova kesin rakamlar vermeyi reddediyor.