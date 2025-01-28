Putin: Ukrayna'da müzakere isteği göremiyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile Rusya arasındaki olası barış müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu.

Müzakere için heyet tahsis edebileceklerini belirten Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin herhangi bir anlaşmaya imza atacak meşruiyete sahip olmadığını iddia etti. Zelenskiy'nin daha önce imzaladığı Rusya ile müzakereleri yasaklayan kararnameyi hatırlatan Putin, müzakerelerin hâlihazırda yasa dışı olacağına dikkat çekti.

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Putin ayrıca müzakereler için Ukrayna yönetiminin istekli olmadığına değinerek Ukrayna'nın egemenliğinin neredeyse sıfıra indiğini ifade etti.

Zelenskiy'nin atacağı imzanın geçerli olamayacağını düşünen Putin, Zelenskiy ile yürütülecek bir sürecin sonunda oluşacak anlaşmaya imza atamayacaklarını belirtti.