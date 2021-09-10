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Putin, tatbikatta hayatını kaybeden Rus Bakan Ziniçev’in veda törenine katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Norilsk kentinde düzenlenen bir tatbikat sırasında hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in, Moskova’da düzenlenen veda törenine katıldı.

10.09.2021 - 15:38 | Güncelleme: ABONE OL
Putin, tatbikatta hayatını kaybeden Rus Bakan Ziniçev’in veda törenine katıldı
Rusya Acil Durumlar Bakanı'nın veda töreni
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İHA

Geçtiğimiz çarşamba günü Rusya’nın Norilsk kentinde düzenlenen bir tatbikatta suya düşen Rus yönetmen Aleksandr Melnik’i kurtarmak için arkasından atlayan ve kafasını kayalara vurarak hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev için başkent Moskova’da bulunan bakanlık binasında veda tören düzenlendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rus bakanlar, parlamento vekilleri, Rus siyasiler, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın tüm birim müdürleri ve personeli ve Rus halkı törende hazır bulunurken Rus lider Putin törene TSİ 11.00’de katıldı.

Vladimir Putin, tabutuna Rusya bayrağı sarılı olan Yevgeniy Ziniçev’in tabutuna kırmızı karanfiller bıraktı. Putin daha sonra başını tabuta koyarak dua etti.

Oldukça üzgün olduğu gözlemlenen Putin, bir süre tabut başında bekledikten sonra Rus bakanın ailesine ve yakınlarına taziyelerini sundu.

Putin daha sonra bakanlık binasından ayrıldı. Rus Bakan Yevgeniy Ziniçev’in cenazesi Moskova’daki törenin ardından doğduğu şehir olan St. Petersburg şehrine götürülecek ve buradaki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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