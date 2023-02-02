Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Eski İngiltere Başbakanı Johnson'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e: Tarihi bir hata yaptı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları neredeyse 1 yıldır sürerken, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "O deli değil, hasta değil. Sadece tarihi bir hata yaptı." ifadelerini kullandı. Johnson ayrıca Ukrayna'ya her türlü yardımın yapılması gerektiğini söyleyerek, "Neye ihtiyaçları varsa verin" ifadelerini kullandı

Giriş: 02.02.2023 - 07:41 | Güncelleme: ABONE OL
Eski İngiltere Başbakanı Johnson'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e: Tarihi bir hata yaptı
"Putin tarihi bir hata yaptı"
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Batı ittifakı tarafından Ukrayna'ya tanklar, topçu sistemleri ve savaş uçakları dahil her türlü yardımın yapılması gerektiğini savundu.

Johnson, ABD'nin başkenti Washington'daki düşünce kuruluşu Atlantic Council'da, Batı ittifakının Ukrayna'ya desteği ve Rusya'ya karşı atılabilecek adımlarla ilgili konuşma yaptı.

ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin çok önemli olduğuna işaret eden Johnson, "ABD'nin desteği olmasaydı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da bir 'kukla hükümeti' kurup, yıkılan Sovyetler Birliği'nin alanındaki diğer ülkelere de nüfuz ederek Avrupa demokrasisini karanlığa boğabileceği" görüşünü savundu.

Johnson, Batı ittifakına çağrı yaparak, Ukrayna'ya tanklar, topçu sistemleri ve savaş uçakları dahil her türlü yardımın yapılması gerektiğini savundu. Eski Başbakan, "Neye ihtiyaçları varsa verin." ifadesini kullandı.

Putin'in, Ukrayna'ya saldırarak "yanlış bir hesaplama" yaptığını öne süren Johnson, "(Putin) O deli değil, hasta değil. Sadece tarihi bir hata yaptı. Nükleer silah da kullanmayacak çünkü bu, Çin'in onlara desteğinin son kıvılcımını da söndürür." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın nükleer silah kullanmasını kendi halkı ve dünyadaki destekçileri dahil kimsenin desteklemeyeceğini belirten Johnson, "neo-emperyalist" şeklinde tanımladığı Putin'in, Sovyetler Birliği'nin çöküşünün "intikamını" almak istediğini söyledi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Azerbaycan ve Rusya'dan 'Laçın' görüşmesi
Azerbaycan ve Rusya'dan 'Laçın' görüşmesi
Johnson, Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söyledi
Johnson, Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söyledi
Kremlin'den tepki: Bir bir yalan
Kremlin'den tepki: Bir bir yalan
Rusya, Donetsk'i vurdu
Rusya, Donetsk'i vurdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.