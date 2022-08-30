Putin, Zolotov ile görüştü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaş bölgesindeki durumu yakından takip ediyor. Ukrayna'daki operasyonlar hakkında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan raporlar alan Putin bugün, Rusya Ulusal Muhafızları'nın komutanı Viktor Zolotov'u, Kremlin Sarayı'nda ağırladı.
Putin'in sağ kolu olduğu öne sürülen, daha önce de Rus muhalif lider Aleksey Navalny'i düelloya davet eden, Ukrayna'daki savaşa dair açıklamalarında başarısızlıklarından yakınan Viktor Zolotov, Ukrayna'da Rus ordusunun kontrol altında aldığı bölgelerde Ulusal Muhafızlar'ın çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Geri planda olmalarına rağmen Rus ordusunun kontrolü altındaki kentlerde önemli görevler aldıklarından bahseden Zolotov, "Ulusal Muhafız birlikleri, Donetsk ve Luhansk'ın yanı sıra Herson ve Zaporijya topraklarında yasa, düzen ve güvenliği sağlamanın yanı sıra barışçıl bir yaşam kurmak için çok çeşitli görevler yerine getiriliyor. Çatışmalara doğrudan katılıyoruz. Keşif ve arama, pusu operasyonları, sabotaj ve terör gruplarının ortadan kaldırılması, mayın tarama ve silah depolarının keşfi görevlerinde bulunuyoruz" dedi.
"KURTARILMIŞ BÖLGELERDE HALKIN DESTEĞİNİ ALIYORUZ"
Rusya Devlet Başkanı Putin'e verdiği raporda özellikle Ukrayna halkından destek gördüklerini de savunan Zolotov, "Kurtarılmış topraklarda halkın desteğini hissettiğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. İnsanların huzurlu yaşam hakkını korumanın yanı sıra çocukların mutlu bir geleceği için çabaladığımızı anlıyorlar. En önemli görevimiz bu" diye konuştu. Putin'in, Ulusal Muhafız Birliği ile Rusya Savunma Bakanlığı'nın çatışma bölgelerindeki iletişim ve ortak çalışmalarının ne düzeyde olduğu sorusunu da yanıtlayan Zolotov, "Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'nin savunma bakanlıkları ile görüştük. Çalışma alanlarımız için görevleri netleştirdik. Savunma Bakanlıkları, Ulusal Muhafızların yaptığı aynı görevlerle meşgul ve bu görevlerden bazılarını yerine getiriyorlar. Oluşan sorunları birlikte çözüyoruz" ifadelerini kullandı.
* Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.
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