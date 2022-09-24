Putin, o kritik ismi görevden aldı

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Rusya, Ukrayna'da 6 aydır süren savaşta yaygın lojistik sorunlarının faturasını çıkardı ve lojistikten sorumlu en yüksek rütbeli generalini değiştirdi.

Rus lider Putin, savaşın başından bu yana askeri lojistikten sorumlu olan Rusya'nın savunma bakan yardımcısı Dmitry Bulgakov'u görevden aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı Telegram'da yaptığı açıklamada, Bulgakov'un yerine Rusya'nın Mariupol kuşatmasını denetleyen Ulusal Savunma Yönetim Merkezi Başkanı Albay General Mizintsev'in atandığını duyurdu.

Bulgakov'un başka bir birine yönlendirileceği de ayrıca ifade edildi. Bu karar, Ukrayna genelinde başarısız askeri operasyonlar için ilk faturanın Bulgakov'a kesildiği ve devamının olabileceği olarak yorumlandı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.