Putin: Avrupa'da savaş istemiyoruz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Salı günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın ABD ve NATO ile füze konuşlandırma sınırları ve şeffaflık konusunda görüşmelere hazır olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinin ardından konuşan Putin, ABD ve NATO'nun Moskova'nın talep ettiği Ukrayna'yı NATO'nun dışında tutma, Rusya sınırları yakınında silah konuşlandırmalarını durdurma ve Doğu Avrupa'daki ittifak güçlerini geri çekme talebine yapıcı yanıtlar alamadıklarını söyledi.

Putin, Rusya'nın Avrupa'da orta menzilli füzelerin konuşlandırılmasının sınırlandırılması, tatbikatların şeffaflığı ve diğer güven artırıcı önlemler konusunda müzakerelere katılmaya hazır olduğunu söyledi ancak Batı'nın Rusya'nın taleplerine kulak vermesi gerektiğini vurguladı.

"Avrupa'da savaş istemiyoruz" diyen Putin çözümün Minsk barış sürecine dayanması gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna'yı işgal etme planlarını bir kez daha yalanlayan Putin "Tatbikat yapan askerlerimizin bir kısmını çekmeye karar verdik" dedi.