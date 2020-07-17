Putin: Rusya'da işsiz sayısı yüksek kalmaya devam ediyor

AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, federal bütçenin planlanmasına ilişkin video konferans yöntemiyle yetkililerle yaptığı toplantıda, ülke ekonomisini değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülke ekonomisini kötü şekilde etkilediğine işaret eden Putin, "Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılası, nisanda, idari izinlerin ilan edildiği dönemde yüzde 12, mayısta ise yüzde 10,9 geriledi." dedi.

"Durum derhal harekete geçmemizi gerektirdi." diyen Putin, ekonomi alanındaki tüm sorunların çözülmesinin imkansız olduğunu dile getirdi.

Putin, "Krizin derinliği çok ciddiydi ve olumsuz sonuçları vatandaşlar tarafından hissedilebildi." değerlendirmesinde bulundu.

"İŞ PİYASASINDAKİ DURUM ZOR"

Rusya'da iş piyasasındaki durumun da zor olduğunu belirten Putin, "Birçok işletme, normal çalışma rejimine döndü. Şirketler, yarı zamanlı çalışmayı iptal ediyor, çalışanlarını zorunlu tatillerden döndürüyor. Ancak, işsiz sayısı yüksek kalmaya devam ediyor. Yaklaşık üç milyon kişi istihdam kurumlarında kayıtlı." diye konuştu.

Putin, "Ekonomi politikasında en büyük hedefimiz, istihdam seviyesini iyileştirmek, insanlara çalışma, para kazanma ve ailelerine olanak sağlama fırsatını vermektir." ifadelerini kullandı.