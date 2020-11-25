Putin, Rus aşısını yaptırmak için onay sertifikası bekliyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya tarafından üretilen Sputnik V isimli koronavirüs aşısını henüz kullanmadığı öğrenildi.

Kremlin'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, Putin'in son aşamaları henüz tamamlanmamış bir aşıyı kullanmasının mümkün olmadığını belirtildi. Kremlin Sözcüsü Peskov konuyla ilgili olarak, "Başkan sertifika almamış bir aşıyı kullanamaz. Kitlesel aşılama henüz başlamadı. Ve, tabi ki, devlet başkanı aşılama sürecinde gönüllü olarak yer alamaz. Bu imkansız" ifadelerini kullandı.

Peskov, aşı için deneme çalışmalarının yakında sona ereceğini, Putin'in gerekli gördüğü takdirde aşı olup olmayacağı kararını halka açıklayacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ağustos ayında Sputnik V'i 'dünyanın ilk onaylı koronavirüs aşısı' olarak tanıtmıştı ve kendi kızının da aşıyı kullandığını söylemişti. Aşı henüz kitlesel olarak kullanılmaya başlanmasa da, Rusya'da sağlık çalışanlarına, öğretmenlere ve bazı üst düzey yetkililere yapılıyor.

AŞININ FİYATI 20 DOLARDAN AZ OLACAK

Rusya'da Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V adlı aşının uluslararası pazarda fiyatının 20 dolardan (Yaklaşık 160 Türk lirası) az olacağı duyuruldu. Rakamın iki doz halinde uygulanan aşının toplam maliyetini yansıttığı belirtildi.

Bununla birlikte aşının Rus vatandaşlarına ücretsiz olarak dağıtılacağı ifade edildi.

YÜZDE 95 ORANINDA ETKİNLİK GÖSTERDİ

Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik-V corona virüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri bugün açıklandı. RDIF ve Gamaleya National Center'ın açıklamasına göre, 39 doğrulanmış vaka ve her iki doz aşıyı da olan 18,794 hastadan elde edilen yeni klinik test verilerine göre, Sputnik V aşısının 28. günde %91.4 etkili, 42. gündeyse %95'in üzerinde etkili olduğu görüldü.

Enstitü, testlerin ve gönüllü gözlemlerine devam edildiği aşı seri üretimlerinin ise hedeflenen doğrultuda devam ettiği açıkladı.