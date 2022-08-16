Putin: Pelosi'nin Tayvan ziyareti planlı bir provokasyon
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD yönetimini Tayvan ve Çin arasında gerilimi artırmakla suçladı. Putin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti için “Washington’ın uluslararası yükümlülüklerine ve diğer ülkelerin egemenliğine olan saygısızlığının arsız bir göstergesi. Bunu planlı bir provokasyon olarak görüyoruz" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD yönetimini Tayvan ve Çin arasında gerilimi artırmakla suçladı. Putin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti için “Washington’ın uluslararası yükümlülüklerine ve diğer ülkelerin egemenliğine olan saygısızlığının arsız bir göstergesi. Bunu planlı bir provokasyon olarak görüyoruz" dedi.
Moskova’da bir güvenlik konferansının açılışına katılan Putin, ABD’nin Tayvan’a destek verdiği gerilimle ilgili ilk kez konuştu.
Putin, “Ukrayna’daki durum ABD’nin bu çatışmayı uzatmak istediğini gösteriyor. Asya, Afrika ve Latin Amerika’da da potansiyel çatışma alanlarına benzin dökerek aynı şekilde davranıyorlar. Amerika’nın Tayvan’daki macerası sadece sorumsuz bir siyasetçinin gezisi değil; bölgede ve dünyada istikrarsızlık ve kaos yaratmaya çalışan, belli bir amaca yönelik, bilinçli ABD stratejisinin bir parçası” dedi.
Çin ve Tayvan arasında son dönemde artan gerilimde ABD, Tayvan’a açıkça destek veriyor.
Son olarak Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Demokrat Parti’den bir heyetle bu ayın başında Tayvan’ı ziyaret etmiş ve “Sizi asla yalnız bırakmayacağız” demişti.
24 Şubat’ta Ukrayna'yı işgale başlayan Rusya, ABD ve Avrupa ülkelerinin yaptırımları sonrası, Çin ve İran gibi Batı’yla farklı nedenlerle sorunlar yaşayan ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor.
Çin, Tayvan'ı, sonunda yeniden Pekin'in kontrolü altında olacak ayrılıkçı bir eyalet olarak görüyor.
Tayvan ise kendisini, anayasası ve demokratik yollardan seçilmiş liderleriyle bağımsız bir ülke olarak tanımlıyor.
Rusya bu gerilimde açıkça Çin’e destek veriyor.
Gerilimin artmasının ardından son olarak Çin de, yedi Tayvanlı yetkiliye “Ada’nın bağımsızlığını destekledikleri” gerekçesiyle yaptırım uyguladığını açıkladı. Çin hükümetinden bir sözcü, yaptırım uygulanan kişiler için “bağnaz ayrılıkçılar” ifadesinş kullandı.
Yaptırım uygulanan yetkililer arasında Tayvan’ın Washington’a atadığı büyükelçi de var. Yaptırım uygulanan kişiler Çin, Hong Kong ve Macau’ya giremeyecek.
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Putin: Pelosi'nin Tayvan ziyareti planlı bir provokasyon/putin-pelosi-nin-tayvan-ziyareti-planli-bir-provokasyon-3512689
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