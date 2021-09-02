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Putin: Kuzey Deniz Yolu üzerinden 2024’te 80 milyon ton kargo taşınacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus topraklarının yüzde 18’nin Arktik bölgesinde yer aldığını belirterek, “Bu bölgelerin geliştirilmesi ve gerekli altyapıların kurulması son derece büyük bir öneme sahip. Kuzey Deniz Yolu üzerinden 2024’te 80 milyon ton kargo taşınacak.” dedi.

02.09.2021 - 17:11 | Güncelleme: ABONE OL
Putin: Kuzey Deniz Yolu üzerinden 2024’te 80 milyon ton kargo taşınacak
Rusya'dan Kuzey Deniz Yolu açıklaması
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AA

Putin, Rusya’nın en doğusunda yer alan şehirlerinden Vladivostok’ta denizcilik üzerine eğitim alan öğrencilerle bir araya gelerek Arktik bölgesine ve Kuzey Deniz Yolu’na dair değerlendirmelerde bulundu.

Çok sayıda ülkenin, Kuzey Deniz Yolu rotasını kullanmak istediğini anlatan Putin, “Kargoların Kuzey Denizi Rotası boyunca taşınması, nihai tüketici için fiyatları önemli ölçüde düşürebilmektedir.” diye konuştu.

Rus topraklarının önemli bir kısmının Arktik bölgesinde yer aldığına işaret eden Putin, “Topraklarımızın yüzde 18’i Arktik bölgesinde bulunuyor. Bu bölgelerin geliştirilmesi ve gerekli altyapıların kurulması son derece büyük bir öneme sahip.” dedi.

Sovyetler Birliği döneminde Kuzey Deniz Yolu üzerinden yılda yaklaşık 7 milyon ton kargo taşındığını belirten Putin, “Geçen yıl ise 33 milyon ton kargo taşındı. Kuzey Deniz Yolu üzerinden 2024’te 80 milyon ton kargo taşınacak. Rusya, bu rotayla ilgili uluslararası hukuk çerçevesinde isteyen herkesle birlikte çalışacak. Hem Avrupa ülkelerinden hem de Asya bölgesi ülkelerinden ilgi var.” ifadelerini kullandı.

Putin 2018’de, Kuzey Deniz Yolu üzerinden taşınan yıllık ortalama 30 milyon tonluk kargo hacminin 2024’e kadar 80 milyon tona çıkarılması talimatını vermişti.

Kuzey Deniz Yolu üzerinden 2019’da 37 gemi geçerken bu sayı geçen yıl 62’ye ulaşmıştı.

Tokyo'dan Hamburg'a giden bir konteyner gemisinin Süveyş Kanalı üzerinden yaklaşık 48 gün seyahat etmesi gerekirken, aynı geminin Kuzey Deniz Yolu üzerinden yaklaşık 35 günlük seyahat etmesi gerekiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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