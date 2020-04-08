08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ekonomiyi durduramayız. Bölgeler arasındaki taşıt trafiğini, yük ve yolcu taşımacılığını kapatamayız, işletmelerin çalışmalarını kitleler halinde kısıtlayamayız." dedi.
Rusya’da artan koronavirüs vakalarına karşı hemen hemen her gün telekonferans yoluyla toplantılar gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son olarak bölge başkanları ile toplantı yaptı. Ülke genelinde koronavirüs vaka sayısının 8 bin 672’ye ölü sayısının ise 63’e yükseldiğini hatırlatan Putin, ülke geneli için yeni kararlarını açıkladı.
Rus halkının karantina sürecinden sıkıldığını vurgulayan Putin, “Bir yorgunluk oluştuğunu anlıyorum zira çoğu kişi için sürekli dört duvar arasında bulunmak sıkıcı ve rahatsız edici bir durum. Önümüzdeki iki-üç hafta Rusya'da koronavirüsle mücadelede belirleyici olacak” dedi.
Koronavirüsün ekonomik sorunlara yol açtığını ifade eden Putin, “Ekonomiyi durduramayız. Bölgeler arasındaki taşıt trafiğini, yük ve yolcu taşımacılığını kapatamayız, işletmelerin çalışmalarını kitleler halinde kısıtlayamayız. Bunun ne kadar yıkıcı sonuçlara yol açacağını anlamamız gerekir” ifadelerini kullandı.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MAAAŞINA ZAM YAPILDI
Rusya’da koronavirüs ile mücadelede Rus doktor ve hemşirelerin çabalarını takdirle karşıladığını söyleyen Putin bu konuda da ek paket hazırladıklarını söyledi. Putin doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının maaşlarına zam yapıldığını söyleyerek, “Doktorlar, hemşireler, sağlık personeli için de özel çalışma koşulları ve artan yük nedeniyle ek ödeme yapılmasını kararlaştırdık. Federal bütçeden bunun için 10 milyar rubleden fazla kaynak ayrıldı ve en kısa sürede bölgelere ulaşacak. İnsanlar, bu ödemeleri zamanında, gecikme olmaksızın almalı” diyerek bölge başkanlarına bu konuda doğrudan talimat verdi.
"ŞİRKETLER SAĞLIK KURALLARINA UYARAK ÇALIŞMALI"
Rusya’da özel sektör ile ilgili de açıklamalarda bulunan Putin bu konuda da bölge başkanlarına talimat vererek korona virüsünden zarar gören şirketlerin listesinin oluşturulmasını istedi. Şirketlerin sağlık kurallarına uyarak çalışması gerektiğini vurgulayan Putin, “Şirketlerin, kuruluşların, işletmelerin normal çalışma grafiklerine dönmeleri için gereken tüm koşulları oluşturmalıyız. Yüksek risk nedeniyle çalışmaları kısıtlanan işletmelere ilişkin net bir liste oluşturulmalı. Diğer kuruluşlar, tüm sağlık gerekliliklerine ve güvenlik kurallarına uyarak çalışmalarını sürdürebilir” diye konuştu.
RUSLARIN KİMLİK VE PASAPORT SÜRELERİ UZATILDI
Koronavirüs nedeniyle Rus halkının karantina nedeniyle evlerinden çıkamadığını hatırlatan Putin, bu nedenle milyonlarca Rus halkının bürokratik işlemlerini gerçekleştiremediğini ifade etti. Bu konuda da Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldığını belirten Putin, Rus halkının kimlik ve pasaport sürelerinin otomatik olarak 3 ay boyunca uzatıldığını söyledi. Rus hükümetine de talimat verdiğini duyuran Putin, hükümet tarafından bireysel kredi kullanan kişilerin ödeme ve ipoteklerinde yeni bir düzenlemeye gidilerek kredi borçlarının yeniden yapılandırılacağını ifade etti.
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