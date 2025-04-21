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        Haberler Dünya Putin, İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onaylayan yasayı imzaladı | Dış Haberler

        Putin, İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onaylayan yasayı imzaladı

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının onaylanmasına yönelik yasayı imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 16:01 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:01
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        Putin'den İran ile 'kapsamlı ortaklık' anlaşmasına imza
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        Putin'in imzaladığı ve Rusya Resmi Belge Sistemi'nde yayımlanan yasaya göre, Rusya ile İran arasında kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşma onaylandı.

        Bu anlaşma, iki ülke arasında askeri savunma, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım, tarım ve kültür gibi çeşitli alanlarda işbirliğini kapsıyor.

        Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşmaya 17 Ocak'ta imza atmıştı.

        Rusya Devlet Duması ve Federasyon Konseyi, daha önce bu anlaşmayı onaylamıştı.

        Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, anlaşmanın karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngörmediğini belirterek, "Rusya, İran'a askeri destek sağlamak zorunda değil." ifadesini kullanmıştı.

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