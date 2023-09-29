Putin, Intesa bankasına Rusya'daki varlıklarını satma izni verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalyan Intesa Sanpaolo bankasına Rusya'daki varlıklarına satma izni verdi
Giriş: 29.09.2023 - 11:16 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:18
Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Intesa Sanpaolo bankası, Rusya'daki varlıklarının tümünü satabilecek.
Ukrayna savaşının ardından çok sayıda Batılı finans şirketi, Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırmıştı.
Söz konusu şirketlerden bazıları, Rusya'da karşılaştıkları bürokratik engellerden ötürü varlıklarını elden çıkarmakta zorlandıklarını bildirmişti.