Putin'in sevgilisinden gizli mesaj

Rusya Devlet Başkanı Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen eski olimpiyatçı Kabaeva, hakkındaki iddialara karşın uzun zamandır basının karşısına çıkmıyordu.
Eski bir Olimpiyat şampiyonu ritmik jimnastikçi olan Alina Kabaeva, Cumartesi günü Moskova'daki VTB Arena'da adına düzenlenen 'Alina Jimnastik Festivali' için basının karşısına çıktı.
Etkinliğin, Sovyetler Birliği'nin II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı verdiği mücadelenin anısına, ülkenin Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Rus devlet televizyonunda yayınlanacağı öğrenildi.
39 yaşındaki Kabaeva, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sembolü haline gelen Z harfi ile işaretlenmiş bir fonun önünde durarak ve Aziz George’un kurdelesini takarak savaşa destek verdiğini bir kez daha gösterdi. Kabaeva konuşmasında etkinliğin aksine Nazilere ilişkin açıklamalarda bulunarak Ukrayna ile savaşın da aynı kişilere karşı olduğunun mesajını verdi.
SAVAŞIN BİTİŞİNİ O MU AÇIKLAYACAK?
Alman Bild gazetesi ise Rusya Devlet Başkanı Putin'in sürekli gizlediği sevgilisini Zafer Günü'nde daha fazla ön plana çıkarmak istediğini ifade etti. Bild "Putin, Kabaeva’yı Ukrayna’da zaferin ilan edildiğini açıklaması için görevlendirmek istiyor” ifadelerini kullandı. Gazete, 9 Mayıs’ta Rusya’nın zafer açıklamasını Kabaeva’nın yapacağını aktarırken, bu iddiaların son dönemde iyice arttığına da dikkat çekti.
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